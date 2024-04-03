Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еще Дочь Сергеевна

Отец ребёнка: Осенний Сергей Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осенний Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Осенний Сергей Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осенняя Даша? Сергеевна

Отец ребёнка: Осенний Сергей Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осенняя Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Осенний Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осенний Сергей Викторович

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