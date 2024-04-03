Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еще Дочь Сергеевна
Отец ребёнка: Осенний Сергей Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осенний Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Осенний Сергей Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осенняя Даша? Сергеевна
Отец ребёнка: Осенний Сергей Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осенняя Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Осенний Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно