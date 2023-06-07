Михнина Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1701
Отец ребёнка: Михнин Иван Родионов
Рождение ребёнка
1704
Сын: Михнин Филипп Иванов
Отец ребёнка: Михнин Иван Родионов
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Михнин Ларион Иванов
Отец ребёнка: Михнин Иван Родионов
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Михнин Семен Иванов
Отец ребёнка: Михнин Иван Родионов
Смерть
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)