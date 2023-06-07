Михнина Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михнина Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Михнин Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Михнин Иван Родионов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1704

Сын: Михнин Филипп Иванов

Отец ребёнка: Михнин Иван Родионов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Михнин Ларион Иванов

Отец ребёнка: Михнин Иван Родионов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Михнин Семен Иванов

Отец ребёнка: Михнин Иван Родионов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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