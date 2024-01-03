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Новиков Семён Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Новиков Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова (Миронова) Анастасия Никифоровна

Рождение ребёнка
01.01.1938

Дочь: Хачковская (Новикова) Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Новикова (Миронова) Анастасия Никифоровна

Желяи, Витебский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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