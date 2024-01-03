Новиков Семён Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Новиков Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1938
Дочь: Хачковская (Новикова) Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Новикова (Миронова) Анастасия Никифоровна
Желяи, Витебский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно