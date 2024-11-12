Прынзина (Радаева) Елена Семеновна 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прынзина (Радаева) Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерохина (Прынзина) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Прынзин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоменкова (Прынзина) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Прынзин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прынзин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Прынзин Михаил Васильевич

Бракосочетание
1934

Муж: Прынзин Михаил Васильевич

Зарегистрирован 1946
Рождение ребёнка
20.01.1938

Сын: Прынзин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Прынзин Михаил Васильевич

Старое Пшенево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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