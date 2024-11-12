Прынзина (Радаева) Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерохина (Прынзина) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Прынзин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоменкова (Прынзина) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Прынзин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прынзин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Прынзин Михаил Васильевич
Бракосочетание
1934
Зарегистрирован 1946
Рождение ребёнка
20.01.1938
Отец ребёнка: Прынзин Михаил Васильевич
Старое Пшенево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно