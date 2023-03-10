Чаусов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Чаусов Евдоким
Мать: Чаусова (Есипова) Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Никоненко) Лукерья
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Чаусова) Александра
Мать ребёнка: (Никоненко) Лукерья
Рождение ребёнка
12.06.1918
Сын: Чаусов Михаил
Мать ребёнка: (Никоненко) Лукерья
Рождение ребёнка
11.06.1923
Дочь: Шулаева (Чаусова) Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: (Никоненко) Лукерья
Рождение ребёнка
13.06.1926
Сын: Чаусов Георгий
Мать ребёнка: (Никоненко) Лукерья
Рождение ребёнка
06.10.1928
Сын: Чаусов Сергей
Мать ребёнка: (Никоненко) Лукерья
Смерть
1936