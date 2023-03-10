Чаусов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧаусов Василий

Чаусов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Чаусов Евдоким

Мать: Чаусова (Есипова) Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Никоненко) Лукерья

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Чаусова) Александра

Мать ребёнка: (Никоненко) Лукерья

Рождение ребёнка
12.06.1918

Сын: Чаусов Михаил

Мать ребёнка: (Никоненко) Лукерья

Рождение ребёнка
11.06.1923

Дочь: Шулаева (Чаусова) Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: (Никоненко) Лукерья

Рождение ребёнка
13.06.1926

Сын: Чаусов Георгий

Мать ребёнка: (Никоненко) Лукерья

Рождение ребёнка
06.10.1928

Сын: Чаусов Сергей

Мать ребёнка: (Никоненко) Лукерья

Смерть
1936

Мы используем куки для улучшения работы сайта.