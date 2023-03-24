Коротков Павел Николаевич
Место рожденияСталинградская обл Кумылжинский р-н хутор Колодезный
Дата рождения05.11.1914
Дата смерти31.12.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1914
Сталинградская обл Кумылжинский р-н хутор Колодезный
Бракосочетание
24.01.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Короткова Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Короткова Евгения Григорьевна
Смерть
31.12.1993
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область