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Коротков Павел Николаевич

Место рождения

Сталинградская обл Кумылжинский р-н хутор Колодезный

Дата рождения

05.11.1914

Дата смерти

31.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
05.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Сталинградская обл Кумылжинский р-н хутор Колодезный
Бракосочетание
24.01.1948

Жена: Короткова Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Короткова Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Короткова Евгения Григорьевна

Смерть
31.12.1993
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
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