Фёкла Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1698 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Иоаннович

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Елена Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иоаннович

Рождение ребёнка
1726

Сын: Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иоаннович

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иоаннович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Иоанн Семенов

Отец ребёнка: Семён Иоаннович

Иоанн Семенович (1734 — ?) Родился в семье священника села Песошны Ростовского уезда Семена Иоанновича. Служил священником в том же селе. Жена его Феодора Георгиевна (1734-?). Дети: Пелагея, супруга д... Показать все
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иоаннович

Смерть
Неизвестно

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