Фёкла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Иоаннович
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Елена Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иоаннович
Рождение ребёнка
1726
Сын: Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иоаннович
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иоаннович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Иоанн Семенов
Отец ребёнка: Семён Иоаннович
Иоанн Семенович (1734 — ?) Родился в семье священника села Песошны Ростовского уезда Семена Иоанновича. Служил священником в том же селе. Жена его Феодора Георгиевна (1734-?). Дети: Пелагея, супруга д... Показать все
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иоаннович
Смерть
Неизвестно