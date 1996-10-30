Комиссаров Никита Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1996
Отец: не указан
Бракосочетание
24.08.2018
Бракосочетание
24.08.2018
Рождение ребёнка
29.03.2021
Сын: Комиссаров Ярослав Никитич
Мать ребёнка: Комиссарова (Сердюк) Марина Владимировна
Рождение ребёнка
02.08.2024
Дочь: Комиссарова Софья Никитична
Мать ребёнка: Комиссарова (Сердюк) Марина Владимировна