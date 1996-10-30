Комиссаров Никита Николаевич 30.10.1996 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комиссаров Никита Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1996

Отец: не указан

Мать: Комиссарова Елена Николаевна

Бракосочетание
24.08.2018

Жена: Комиссарова Марина Владимировна

Бракосочетание
24.08.2018

Жена: Комиссарова (Сердюк) Марина Владимировна

Рождение ребёнка
29.03.2021

Сын: Комиссаров Ярослав Никитич

Мать ребёнка: Комиссарова (Сердюк) Марина Владимировна

Рождение ребёнка
02.08.2024

Дочь: Комиссарова Софья Никитична

Мать ребёнка: Комиссарова (Сердюк) Марина Владимировна

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