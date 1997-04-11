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Стариков Антон Павлович
Стариков Антон Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.04.1997
Пол
Мужской
Отец
Стариков Павел Васильевич
1984 г.р.
Мать
Старикова Галина Викторовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1997
Отец:
Стариков Павел Васильевич
Мать:
Старикова Галина Викторовна
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