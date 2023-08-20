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Корешков Игорь Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Корешков Василий Михайлович

Мать: Корешкова Нина Васильевна

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