Шувалов Егор Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалов Егор Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1900 ст.

Дочь: Шувалова Ольга Егорова

Мать ребёнка: Шувалова Харо... Яковлева

Акулово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 276 д 122 лл 112 об - 113 запись 38 (ж) Родители: деревни Окуловой крестьяне Егор Григорьев Шувалов и законная жена его Харо(...)_ Яковлева. Восприемники: деревни Окуловой крестьянин Иван Гри... Показать все
Смерть
Неизвестно

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