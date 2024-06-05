Шувалов Егор Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1900 ст.
Дочь: Шувалова Ольга Егорова
Мать ребёнка: Шувалова Харо... Яковлева
Акулово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 276 д 122 лл 112 об - 113 запись 38 (ж) Родители: деревни Окуловой крестьяне Егор Григорьев Шувалов и законная жена его Харо(...)_ Яковлева. Восприемники: деревни Окуловой крестьянин Иван Гри... Показать все
Смерть
Неизвестно