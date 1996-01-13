Большев Александр
Место рожденияд. Таракановка (Медынский уезд, Калужская обл.)
Дата рождения23.02.1914
Дата смерти13.01.1996
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1914
Отец: Большев Савва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большева (Жукова) Мария
Рождение ребёнка
18.06.1940
Сын: Большев Виктор
Мать ребёнка: Большева (Жукова) Мария
Рождение ребёнка
08.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Большева (Жукова) Мария
Смерть
13.01.1996
Похороны
Неизвестно