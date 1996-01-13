Большев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшев Александр

Большев Александр

avatar

Место рождения

д. Таракановка (Медынский уезд, Калужская обл.)

Дата рождения

23.02.1914

Дата смерти

13.01.1996

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1914

Отец: Большев Савва

Мать: Большева Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большева (Жукова) Мария

Рождение ребёнка
18.06.1940

Сын: Большев Виктор

Мать ребёнка: Большева (Жукова) Мария

Рождение ребёнка
08.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большева (Жукова) Мария

Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Смерть
13.01.1996
Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.