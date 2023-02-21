Спицына Наталья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.11.1813
Свидетели: Василий Черкасов, Андрей Спицын
Рождение ребёнка
?.05.1816
Сын: Спицын Григорий Моисеевич
Отец ребёнка: Спицын Моисей Ипатьевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Спицын Наум
Отец ребёнка: Спицын Моисей Ипатьевич
Рождение ребёнка
10.09.1824
Дочь: Попова Васса Моисеевна
Отец ребёнка: Спицын Моисей Ипатьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Спицын Моисей Ипатьевич
Смерть
Неизвестно