Спицына Наталья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпицына Наталья Матвеевна

Спицына Наталья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1813

Муж: Спицын Моисей Ипатьевич

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Свидетели: Василий Черкасов, Андрей Спицын
Рождение ребёнка
?.05.1816

Сын: Спицын Григорий Моисеевич

Отец ребёнка: Спицын Моисей Ипатьевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Спицын Наум

Отец ребёнка: Спицын Моисей Ипатьевич

Рождение ребёнка
10.09.1824

Дочь: Попова Васса Моисеевна

Отец ребёнка: Спицын Моисей Ипатьевич

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Спицын Моисей Ипатьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close