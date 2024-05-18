Reisig Samuel 15.04.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Reisig Samuel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1911

Дата смерти

03.05.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Gillig) Emma

Рождение ребёнка
07.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Gillig) Emma

Benton Harbor, MI, США
Рождение ребёнка
21.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Gillig) Emma

Benton Harbor, Мичиган, США
Смерть
03.05.1980

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