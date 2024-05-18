Reisig Samuel
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1911
Дата смерти03.05.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Gillig) Emma
Рождение ребёнка
07.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Gillig) Emma
Benton Harbor, MI, США
Рождение ребёнка
21.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Gillig) Emma
Benton Harbor, Мичиган, США
Смерть
03.05.1980