Гималтдинов Рустам Вахытович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гималтдинов Вахыт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гималтдинова Ясмина Рустамовна
Мать ребёнка: Гималтдинова Гульназ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гималтдинова Дилия Рустамовна
Мать ребёнка: Гималтдинова Гульназ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гималтдинова Лейсян Рустамовна
Мать ребёнка: Гималтдинова Гульназ