Гималтдинов Рустам Вахытович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гималтдинов Рустам Вахытович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гималтдинов Вахыт

Мать: Гималтдинова Розалия Мазгаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гималтдинова Гульназ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гималтдинова Гульназ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гималтдинова Гульназ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гималтдинова Ясмина Рустамовна

Мать ребёнка: Гималтдинова Гульназ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гималтдинова Дилия Рустамовна

Мать ребёнка: Гималтдинова Гульназ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гималтдинова Лейсян Рустамовна

Мать ребёнка: Гималтдинова Гульназ

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