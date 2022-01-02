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Gosztowt (Tyszkiewicz) Estera Domicela

Место рождения

Polska

Дата рождения

10.05.1803

Дата смерти

09.03.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gosztowt Jan Piotr

Рождение ребёнка
1831

Сын: Gosztowtt Wrocisław-Bratisław Janowicz

Отец ребёнка: Gosztowt Jan Piotr

Рождение ребёнка
1840

Сын: Gasztowt Bronisław

Отец ребёнка: Gosztowt Jan Piotr

Смерть
09.03.1893

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