Gosztowt (Tyszkiewicz) Estera Domicela
Место рожденияPolska
Дата рождения10.05.1803
Дата смерти09.03.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gosztowt Jan Piotr
Рождение ребёнка
1831
Сын: Gosztowtt Wrocisław-Bratisław Janowicz
Отец ребёнка: Gosztowt Jan Piotr
Рождение ребёнка
1840
Сын: Gasztowt Bronisław
Отец ребёнка: Gosztowt Jan Piotr
Смерть
09.03.1893