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Даниленко Петр Иванов

Место рождения

Беловоды, Сумська область

Дата рождения

26.06.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1868

Отец: Даниленко Иван Михайлов

Мать: Даниленко Ксения Алексеева

Беловоды, Сумська область
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