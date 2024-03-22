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Даниленко Петр Иванов
Даниленко Петр Иванов
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Древо
Место рождения
Беловоды
, Сумська область
Дата рождения
26.06.1868
Пол
Мужской
Отец
Даниленко Иван Михайлов
1823 г.р.
Мать
Даниленко Ксения Алексеева
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1868
Отец:
Даниленко Иван Михайлов
Мать:
Даниленко Ксения Алексеева
Беловоды
, Сумська область
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