Анисимова Пелагея Ивановна? Григорьевна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Анисимова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Анисимов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Анисимов Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Анисимов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Анисимова Таисия Степановна
Отец ребёнка: Анисимов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1942
Дочь: Анисимова Мария Степановна
Отец ребёнка: Анисимов Степан Иванович
Смерть
Неизвестно