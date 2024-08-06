Анисимова Пелагея Ивановна? Григорьевна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Пелагея Ивановна? Григорьевна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1908 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Анисимова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Анисимов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Анисимов Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Анисимов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Анисимова Таисия Степановна

Отец ребёнка: Анисимов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1942

Дочь: Анисимова Мария Степановна

Отец ребёнка: Анисимов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно

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