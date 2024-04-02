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Корнилов Петр Тарасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

10.06.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1907

Сын: Корнилов Борис

Мать ребёнка: Корнилова Таисия

Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: Шабарова Елизавета

Мать ребёнка: Корнилова Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Александра

Мать ребёнка: Корнилова Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнилова Таисия

Работа или профессия
Неизвестно
Семеновская школа для взрослых
Директор
Смерть
10.06.1939
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