Корнилов Петр Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти10.06.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.07.1907
Сын: Корнилов Борис
Мать ребёнка: Корнилова Таисия
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: Шабарова Елизавета
Мать ребёнка: Корнилова Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Александра
Мать ребёнка: Корнилова Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнилова Таисия
Работа или профессия
Неизвестно
Семеновская школа для взрослых
Директор
Смерть
10.06.1939