Посникова Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения11.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.04.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности