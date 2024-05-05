Посникова Татьяна Владимировна 11.04.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Посникова Татьяна Владимировна

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Место рождения

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

11.04.1977

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1977

Отец: Посников Владимир Никонович

Мать: Посникова (Лязгина) Галина Дмитриевна

Арлюк, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.04.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
01.07.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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