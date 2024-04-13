Ласьков Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласьков Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.2001

Сын: Ласьков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.2012

Дочь: Ласькова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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