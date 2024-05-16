Коваленко Терентий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коваленко Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сычевская (Коваленко) Ольга Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Николай Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Коваленко Иван Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Коваленко) Евгения Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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