Коваленко Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычевская (Коваленко) Ольга Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Николай Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Коваленко Иван Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Коваленко) Евгения Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно