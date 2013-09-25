Губайдуллина (Юсупова) Накия Близнецы Шакировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губайдуллина (Юсупова) Накия Близнецы Шакировна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

03.03.1929

Дата смерти

25.09.2013

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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КФ
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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1929

Отец: Юсупов Шакир Салахетдинович

Мать: Юсупова (Рахимова) Шамсиямал Хафиятулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губайдуллин Малик Файзуллович

Рождение ребёнка
05.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губайдуллин Малик Файзуллович

Рождение ребёнка
07.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губайдуллин Малик Файзуллович

Рождение ребёнка
10.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губайдуллин Малик Файзуллович

Рождение ребёнка
02.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губайдуллин Малик Файзуллович

Рождение ребёнка
05.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губайдуллин Малик Файзуллович

Рождение ребёнка
27.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губайдуллин Малик Файзуллович

Смерть
25.09.2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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