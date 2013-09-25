Губайдуллина (Юсупова) Накия Близнецы Шакировна
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения03.03.1929
Дата смерти25.09.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1954
Рождение ребёнка
07.02.1956
Рождение ребёнка
10.11.1958
Рождение ребёнка
02.01.1961
Рождение ребёнка
05.05.1963
Рождение ребёнка
27.07.1969
Смерть
25.09.2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно