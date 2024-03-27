Бушев Егор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1899
Дата смерти27.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1899
Отец: Бушев Андрей
Мать: Бушева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1931
Рождение ребёнка
31.03.1939
Рождение ребёнка
03.09.1943
Рождение ребёнка
25.07.1947
Рождение ребёнка
29.01.1952
Рождение ребёнка
08.03.1953
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
20.08.1960
Рождение ребёнка
20.05.1967
Смерть
27.10.1984