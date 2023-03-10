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(Шемонаев) Анисия Петровна

Место рождения

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

24.12.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1870

Отец: Шемонаев Пётр Егорович

Мать: Шемонаев (Неизвестно) Дарья Васильевна

Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
МК с.Ромашкино, 1870, ф.32, оп.32, д.26
Работа или профессия
Неизвестно
купеч. дочь
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Крещение
26.12.1870
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Ромашкино | МК с.Ромашкино, 1870, ф.32, оп.32, д.26
Смерть
Неизвестно

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