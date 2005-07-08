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(Волошина) Яна Владимировна
(Волошина) Яна Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.07.2005
Пол
Женский
Отец
Волошин Владимир Владимирович
1955 г.р.
Мать
Волошина (Воронцова) Светлана Михайловна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.2005
Отец:
Волошин Владимир Владимирович
Мать:
Волошина Светлана Михайловна
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