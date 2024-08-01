Зикратая Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зикратая Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зикратый Кондрат

Отец ребёнка: Зикратый Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зикратый Пётр

Отец ребёнка: Зикратый Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зикратый Роман

Отец ребёнка: Зикратый Никита

Рождение ребёнка
22.01.1859

Сын: Зикратый Ефрем

Отец ребёнка: Зикратый Никита

Рождение ребёнка
02.10.1861

Сын: Зикратый Денис

Отец ребёнка: Зикратый Никита

Рождение ребёнка
25.02.1864

Сын: Зикратый Георгий

Отец ребёнка: Зикратый Никита

Рождение ребёнка
1876

Сын: Зикратый Роман

Отец ребёнка: Зикратый Никита

Смерть
Неизвестно

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