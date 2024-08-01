Зикратая Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зикратый Кондрат
Отец ребёнка: Зикратый Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зикратый Пётр
Отец ребёнка: Зикратый Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зикратый Роман
Отец ребёнка: Зикратый Никита
Рождение ребёнка
22.01.1859
Сын: Зикратый Ефрем
Отец ребёнка: Зикратый Никита
Рождение ребёнка
02.10.1861
Сын: Зикратый Денис
Отец ребёнка: Зикратый Никита
Рождение ребёнка
25.02.1864
Сын: Зикратый Георгий
Отец ребёнка: Зикратый Никита
Рождение ребёнка
1876
Сын: Зикратый Роман
Отец ребёнка: Зикратый Никита
Смерть
Неизвестно