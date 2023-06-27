Саидова Амина Абдуллоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саидова Амина Абдуллоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Саидов Абдулло Юсупович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтиёр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазиз

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хафиза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вазира

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аъзам

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феруза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адиз

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1998

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