Саидова Амина Абдуллоевна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Саидов Абдулло Юсупович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтиёр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазиз
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хафиза
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вазира
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аъзам
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феруза
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адиз
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1998