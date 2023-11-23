Аксинья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Емельянов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Настасья Степанова
Отец ребёнка: Степан Емельянов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Дмитрий Степанов
Отец ребёнка: Степан Емельянов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Никанор Степанов
Отец ребёнка: Степан Емельянов
Смерть
Неизвестно