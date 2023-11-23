Аксинья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Ефимова

Аксинья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Емельянов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Настасья Степанова

Отец ребёнка: Степан Емельянов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Дмитрий Степанов

Отец ребёнка: Степан Емельянов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Никанор Степанов

Отец ребёнка: Степан Емельянов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.