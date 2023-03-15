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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кирила

Мать ребёнка: Аграфена

незаконнорожденная, фамилия по крестному
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена

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