Дмитрий (Митрофан) Аникеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий (Митрофан) Аникеевич

Место рождения

Дуброво, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1716 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Аникей Федосеевич

Мать: не указана

Дуброво, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M73P?i=352&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Рождение ребёнка
С 1783 по 1792

Дочь: Февронья Дмитриева

Мать ребёнка: Агафья Павловна

Дуброво, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-WJ8W?i=103&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
Неизвестно
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