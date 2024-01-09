Ханжин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХанжин Александр Владимирович

Ханжин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ханжина Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
11.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ханжина Елена Алексеевна

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.