Ханжин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ханжина Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
11.01.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ханжина Елена Алексеевна
Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область