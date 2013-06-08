Воробьева (Сергеева) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Сергеева) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1927

Дата смерти

08.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1927

Отец: Сергеев Александр Максимович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
?.12.1953

Муж: Воробьев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1954

Дочь: Дергачева Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Иванович

г.Выборг Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.08.1961

Сын: Воробьев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Алексей Иванович

Смерть
08.06.2013
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