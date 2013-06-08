Воробьева (Сергеева) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1927
Дата смерти08.06.2013
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1927
Отец: Сергеев Александр Максимович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
?.12.1953
Рождение ребёнка
14.10.1954
Дочь: Дергачева Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Иванович
г.Выборг Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.08.1961
Сын: Воробьев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.2013