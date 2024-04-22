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Залешин Максим Елисеевич

Место рождения

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Залешин Елисей Леонтьевич

Мать: Залешина Фёкла Ивановна

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1843

Сын: Залешин Сергей Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мардежево, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1846

Сын: Залешин Андроник Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.08.1849

Сын: Залешин Александр Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрена Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1856

Сын: Залешин Яков Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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