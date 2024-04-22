Залешин Максим Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Залешин Елисей Леонтьевич
Мать: Залешина Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1843
Сын: Залешин Сергей Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1846
Сын: Залешин Андроник Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.1849
Сын: Залешин Александр Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрена Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно