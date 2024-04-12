Образцов Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Образцова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Образцова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Образцова Виринея Дмитриевна
Мать ребёнка: Образцова Ольга Павловна
Работа или профессия
1885
Сверхштатный диакон Покровской Маслянской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Образцова Ольга Павловна
Смерть
Неизвестно