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Образцов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Покровский-Маслянский, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровский-Маслянский, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Образцова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Образцова Ольга Павловна

Покровский-Маслянский, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Образцова Виринея Дмитриевна

Мать ребёнка: Образцова Ольга Павловна

Покровский-Маслянский, Чебсарский район, Северный край
Работа или профессия
1885
Покровский-Маслянский, Чебсарский район, Северный край
Сверхштатный диакон Покровской Маслянской церкви.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Образцова Ольга Павловна

Смерть
Неизвестно
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