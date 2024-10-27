Сонина Марья (Мария) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонина Марья (Мария) Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения 1800 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 26 лет. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л38
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонин Герасим Матвеевич

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.02.1852 ст.

Сын: Сонин Фёдор Герасимович

Отец ребёнка: Сонин Герасим Матвеевич

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Год рождения 1852 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 6 лет и 2 месяца и дата Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39
Место жительства
1858 ст.
Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 01.04.1858 ст.

Дочь: (Сонина) Матрена Герасимовна

Отец ребёнка: Сонин Герасим Матвеевич

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Год рождения 1800 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 1 неделя. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л38
Смерть
Неизвестно

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