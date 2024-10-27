Сонина Марья (Мария) Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения 1800 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 26 лет. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л38
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1852 ст.
Отец ребёнка: Сонин Герасим Матвеевич
Год рождения 1852 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 6 лет и 2 месяца и дата Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39
Место жительства
1858 ст.
Рождение ребёнка
Около 01.04.1858 ст.
Дочь: (Сонина) Матрена Герасимовна
Отец ребёнка: Сонин Герасим Матвеевич
Год рождения 1800 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 1 неделя. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л38
Смерть
Неизвестно