Червятин Иван Ананьевич 1672 — найти родственников по фамилии на Familio
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Червятин Иван Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Димов Онашка Кирилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черевятина Овдотья

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Яренский уезд, Подгородная вол, д. Серичкова
Рождение ребёнка
1704

Сын: Червятин Семен Иванович

Мать ребёнка: Черевятина Овдотья

Рождение ребёнка
1709

Сын: Червятин Данило Иванович

Мать ребёнка: Черевятина Овдотья

Рождение ребёнка
1722

Сын: Червятин Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Черевятина Овдотья

Смерть
После 1719

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