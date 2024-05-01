Червятин Иван Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Димов Онашка Кирилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черевятина Овдотья
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Яренский уезд, Подгородная вол, д. Серичкова
Рождение ребёнка
1704
Мать ребёнка: Черевятина Овдотья
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Черевятина Овдотья
Рождение ребёнка
1722
Сын: Червятин Леонтий Иванович
Мать ребёнка: Черевятина Овдотья
Смерть
После 1719