Штауб Надежда Ивановна
Место рожденияОстровное
Дата рождения15.08.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1957
Отец: Штауб Эвальд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрюмина Юлия Валентиновна
Отец ребёнка: Тюрюмин Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрюмина Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Тюрюмин Валентин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1979
Дочь: Тюрюмина Анна Валентиновна
Отец ребёнка: Тюрюмин Валентин Николаевич