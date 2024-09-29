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Штауб Надежда Ивановна

Место рождения

Островное

Дата рождения

15.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1957

Отец: Штауб Эвальд

Мать: Писарева Валентина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрюмина Юлия Валентиновна

Отец ребёнка: Тюрюмин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрюмина Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Тюрюмин Валентин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрюмин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
15.09.1979

Дочь: Тюрюмина Анна Валентиновна

Отец ребёнка: Тюрюмин Валентин Николаевич

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