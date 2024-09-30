Олонен Матвей Петрович
Место рождения
Дата рождения20.02.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1838
Отец: Олонен Петр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
29.11.1867
Дочь: (Олонен) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Пюккёнен (Пуолакайнен) Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
21.09.1873
Мать ребёнка: Пюккёнен (Пуолакайнен) Мария Матвеевна
Смерть
Неизвестно