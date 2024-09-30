Олонен Матвей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлонен Матвей Петрович

Олонен Матвей Петрович

Место рождения

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

20.02.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1838

Отец: Олонен Петр Иванович

Мать: не указана

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1861

Жена: Пюккёнен (Пуолакайнен) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
29.11.1867

Дочь: (Олонен) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Пюккёнен (Пуолакайнен) Мария Матвеевна

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1873

Сын: Олонен Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Пюккёнен (Пуолакайнен) Мария Матвеевна

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.