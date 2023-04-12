Перебейнос (Попова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Попов Лаврентий
Мать: Попов Анисия
Рождение ребёнка
27.08.1930
Сын: Перебейнос Анатолий
Отец ребёнка: Перебейнос Яков
Рождение ребёнка
14.01.1933
Дочь: Татаренко Лилия
Отец ребёнка: Перебейнос Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перебейнос Яков
Смерть
Неизвестно