Перебейнос (Попова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перебейнос (Попова) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Попов Лаврентий

Мать: Попов Анисия

Рождение ребёнка
27.08.1930

Сын: Перебейнос Анатолий

Отец ребёнка: Перебейнос Яков

Рождение ребёнка
14.01.1933

Дочь: Татаренко Лилия

Отец ребёнка: Перебейнос Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перебейнос Яков

Смерть
Неизвестно
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