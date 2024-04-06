Казенин Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казенин Прокофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казенин Алексей Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казенин Алексей Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казенин Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Кекино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

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