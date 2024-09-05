Добрынина (Рупосова) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1877 ст.
Дата смерти10.08.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1897 ст.
Рождение ребёнка
01.05.1899 ст.
Дочь: (Добрынина) Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Добрынин Лаврентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.03.1901 ст.
Дочь: (Добрынина) Александра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Добрынин Лаврентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.
Сын: Добрынин Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Добрынин Лаврентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.03.1907 ст.
Дочь: (Добрынина) Анисья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Добрынин Лаврентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.03.1909 ст.
Сын: Добрынин Алексей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Добрынин Лаврентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.08.1910 ст.
Дочь: (Добрынина) Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Добрынин Лаврентий Дмитриевич
Смерть
10.08.1910 ст.
от родов