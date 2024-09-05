Добрынина (Рупосова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Рупосова) Надежда Васильевна

Место рождения

Карнаухова, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

20.09.1877 ст.

Дата смерти

10.08.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карнаухова, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
31.01.1897 ст.

Муж: Добрынин Лаврентий Дмитриевич

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.05.1899 ст.

Дочь: (Добрынина) Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Добрынин Лаврентий Дмитриевич

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.03.1901 ст.

Дочь: (Добрынина) Александра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Добрынин Лаврентий Дмитриевич

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.12.1904 ст.

Сын: Добрынин Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Добрынин Лаврентий Дмитриевич

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.03.1907 ст.

Дочь: (Добрынина) Анисья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Добрынин Лаврентий Дмитриевич

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.03.1909 ст.

Сын: Добрынин Алексей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Добрынин Лаврентий Дмитриевич

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.08.1910 ст.

Дочь: (Добрынина) Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Добрынин Лаврентий Дмитриевич

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
10.08.1910 ст.
Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
от родов

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