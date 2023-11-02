Тохова Сакинат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохова Сакинат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тохов Султан

Мать: Татрокова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аброков Аслан

Отец ребёнка: Аброков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аброкова Рамета

Отец ребёнка: Аброков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аброков Руслан

Отец ребёнка: Аброков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аброкова Джульета

Отец ребёнка: Аброков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аброков

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