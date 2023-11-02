Тохова Сакинат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тохов Султан
Мать: Татрокова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аброков Аслан
Отец ребёнка: Аброков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аброкова Рамета
Отец ребёнка: Аброков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аброков Руслан
Отец ребёнка: Аброков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аброкова Джульета
Отец ребёнка: Аброков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аброков