(Адамова) Просковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1910
Дочь: Федосеева Анна
Отец ребёнка: Адамов Яков
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адамов Федор
Отец ребёнка: Адамов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адамов Иван
Отец ребёнка: Адамов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адамов Михаил
Отец ребёнка: Адамов Яков
Смерть
Неизвестно