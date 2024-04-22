Мещеряков Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1901
Дата смерти11.11.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.27
Сын: Мещеряков Николай Иванович
Мать ребёнка: Мещерякова Мария Павловна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение
17.06.1901
Отец: Мещеряков Федор
Рождение ребёнка
02.11.1929
Дочь: Мещерякова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Мещерякова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Мещерякова Мария Павловна
Смерть
11.11.1992