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Мещеряков Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1901

Дата смерти

11.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.27

Сын: Мещеряков Николай Иванович

Мать ребёнка: Мещерякова Мария Павловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение
17.06.1901

Отец: Мещеряков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1929

Дочь: Мещерякова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Мещерякова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мещерякова Мария Павловна

Смерть
11.11.1992
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