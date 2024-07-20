Максимчик (Мацкевич) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимчик (Мацкевич) Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1969

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1967 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1969

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимчик Николай Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимчик Николай Иванович

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