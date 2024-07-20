Максимчик (Мацкевич) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1969
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимчик Николай Иванович