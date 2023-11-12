Самойленко Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1957
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самойленко Алексей Николаевич
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.01.1981
Сын: Самойленко Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Самойленко Алексей Николаевич