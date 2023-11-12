Самойленко Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойленко Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1957

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
1981 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойленко Алексей Николаевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.01.1981

Сын: Самойленко Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Самойленко Алексей Николаевич

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