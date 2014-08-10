Радаев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.08.1938
Дата смерти10.08.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1938
Бракосочетание
14.02.1964
Рождение ребёнка
10.11.1964
Сын: Радаев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Радаева (Гераськина) Анисья Владимировна
Рождение ребёнка
11.04.1971
Дочь: Собакина (Радаева) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Радаева (Гераськина) Анисья Владимировна
Смерть
10.08.2014