Радаев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРадаев Николай Михайлович

Радаев Николай Михайлович

Место рождения

Андреевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

26.08.1938

Дата смерти

10.08.2014

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1938

Отец: Радаев Михаил Михайлович

Мать: Радаева (Карпова) Евдокия Семеновна

Андреевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
14.02.1964

Жена: Радаева (Гераськина) Анисья Владимировна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.11.1964

Сын: Радаев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Радаева (Гераськина) Анисья Владимировна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.04.1971

Дочь: Собакина (Радаева) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Радаева (Гераськина) Анисья Владимировна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
10.08.2014
Пенза, город Пенза, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.