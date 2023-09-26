Журавлев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлев Петр

Мать: Журавлева Матрена

Смерть
1933
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