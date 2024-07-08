Потрохов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потрохов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потрохов Василий

Мать: Потрохова Акулина Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потрохова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потрохов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Потрохова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потрохова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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