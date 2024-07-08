Потрохов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потрохов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потрохова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потрохов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Потрохова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потрохова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно